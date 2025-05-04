Eve Giden Polislere ‘Şikayetçi Değilim’ Dedi

Olayın Gelişimi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen olayda, Murat K.’nin annesi Saliha K.’yi bıçaklayarak öldürmesi sonucu yeni detaylar ortaya çıkıyor. Olay öncesinde, mahallede yaşanan bir tartışma üzerine polis ekipleri eve gitmiş. Saliha K.’nin, içerideki ailevi tartışma hakkında hiçbir şikayetçi olmadığını söylediği dikkat çekiyor.

Tartışma Sesleri ve Polis Müdahalesi

Polis ekipleri binadan ayrılmaya hazırlanırken, yeniden tartışma sesleri duyulmuş ve bu durum üzerine ekibin adrese geri döndüğü bildirilmiş. Kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istenmiş. Kapı açıldığında, Saliha K.’nin oğlu Murat K. tarafından bıçaklandığı görülmüş.

Alkol Durumu ve Soruşturma

Gözaltına alınan Murat K.’nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şerife Serap Kara/AMASYA