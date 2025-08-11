Haberler

Everton, Jack Grealish İçin Anlaştı

EVERTON YENİ BİR YILDIZ EKLİYOR

Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir yıldız oyuncu katmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano’nun ifadelerine göre, İngiliz kulübü Everton, sol kanat oyuncusu Jack Grealish’in kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.

GREALİSH SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

29 yaşındaki futbolcunun kısa bir süre içerisinde sağlık kontrollerini geçerek yeni takımıyla resmi imzayı atması bekleniyor. Jack Grealish’in ismi Süper Lig’deki birçok kulüple anılsa da, transfer görüşmelerinde net bir ilerleme oluşmamıştı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Manchester City formasını 32 maçta giyen Grealish, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 5 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

