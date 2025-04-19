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Everton Manchester City Canlı İzle Nereden?

CANLI YAYIN HAKKINDA BİLGİLER

Everton ile Manchester City arasındaki maçı canlı izlemek isteyenler için detaylar ve gerekli bilgiler burada. Bu heyecan verici karşılaşmanın canlı yayını için makalemizin Everton Manchester City maçı canlı yayın bölümü altında sunulan bilgilerden faydalanarak maç keyfini ekran başında yaşayabilirsiniz.

MAÇIN YAYINCI KANALI

Everton ve Manchester City mücadelesini Bein Sports üzerinden izlemek mümkün. Bu maçı takip edebilmek için Bein Sports’un abonesi olmanız gerekiyor. Maç, bu akşam saat 17.00’de başlayacak. Ayrıca, Everton ile Manchester City maçının Liverpool’daki mücadele noktası Goodison Park Stadyumu olacak. İyi seyirler dileriz!

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