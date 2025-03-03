evin-banyosunda-5-bin-hap-bulundu

OPERASYONDA YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda kayda değer bir uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. 25 yaşındaki K.Ö.’ye ait olan ikamette yapılan aramada, uyuşturucu maddelerle birlikte bir silah da bulundu.

EBEVEYN BANYOSUNDA BULUNAN UYUŞTURUCU

Ekiplerin titiz araştırmaları sonucunda, ebeveyn banyosunda bir kutu içerisine gizlenmiş tam 4 bin 816 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli K.Ö., gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Olayla ilgili devam eden soruşturma, çok yönlü bir şekilde yürütülüyor. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu madde ticaretine karşı kararlı bir mücadelenin parçası olduğunu vurguladı.