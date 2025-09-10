Evinde Bulundu! Thy Eğitmeninin Şüpheli Ölümü

AHMET NEVRES ERKİN’İN İSTİRAHAT SÜRESİ SONRASI DURUMU ENDİŞE YARATTI

THY pilotlarının eğitim aldığı Çıldır Havaalanı’nda simülatör eğitmenliği yapan Ahmet Nevres Erkin, 65 yaşında. Geçtiğimiz gün 2 günlüğüne istirahat alarak evine döndü. Ancak, istirahat süresi dolmasına rağmen işe dönmeyi tercih etmedi. Arkadaşları bu durumu merak ederek kontrol için Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı’ndaki evine gitti.

KONTROL EDEN ARKADAŞLARI POLİSİ VE İTFAİYEYİ ÇAĞIRDI

Erkin’in kapıyı açmaması üzerine, arkadaşları durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, eve balkondan giriş yaptı. İçeride yapılan incelemede, Ahmet Nevres Erkin’in koltukta ölü şekilde bulunduğu tespit edildi. Yalnız yaşadığı ve kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erkin’in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.