Evinde Ölü Bulunan Diyaliz Hastası

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Konuralp Mahallesi’nde gerçekleşti. Şefik Aktaşoğlu’ndan belirli bir süre haber alamayan yakınları, durumu hemen polise bildirdi.

POLİSİN VE İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Eve gelen polis, kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine iletti. Bölgeye gelen itfaiye, evin kapısını kırdı ve içeride Şefik Aktaşoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı.

DURUMUN GÜNDEMİ VE SORUŞTURMA

Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Şefik Aktaşoğlu’nun cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.