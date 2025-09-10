Evinde Ölüsü Bulundu! THY Eğitmeni Öldü

HAVAALANINDAKİ TRAJEDİ

THY pilotlarının eğitim aldığı Çıldır Havaalanı’nda similatör eğitmeni olarak görev yapan 65 yaşındaki Ahmet Nevres Erkin, önceki gün iki günlüğüne istirahate ayrılarak evine gitti. İstirahat süresinin sona ermesine rağmen Erkin’in işe dönmemesi, arkadaşlarının endişelenmesine yol açtı.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Arkadaşları, merakla Erkin’in durumunu kontrol etmek için Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı’ndaki evine gitti. Erkin kapıyı açmayınca, durumun ciddiyeti nedeniyle polis ve itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve balkondan girerek Erkin’i koltukta hareketsiz halde buldu.

ÖLÜMÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ahmet Nevres Erkin’in yalnız yaşadığı ve bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.