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Evinde Uyuşturucu Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Süleymanpaşa ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun ele geçirildiği ev hakkında bilgi aldıktan sonra hemen çalışma yapmaya başladı. Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu ve ev sahibi gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Çorlu ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi’nde B.Ç’nin adresinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi, elde edilen delillerle birlikte gözaltına alındı.

ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Kapaklı ilçesinde, gerçekleştirilen üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde şüpheli F.T’yi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontrolde, F.T’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu ve zanlı gözaltına alındı.

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