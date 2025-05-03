Evine Girerken Sırtından Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI VE YARALANMA DURUMU

Konya’da bir birey, evine girmekte olduğu sırada sırtından vurularak ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma yapıyor. Olay, saat 23.00 civarında merkez Selçuklu ilçesindeki Işıklar Mahallesi Balgat Sokak’ta gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, Mustafa A. evine girdiği esnada S.A. tarafından ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Mustafa A., sırtından vurularak ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A., olay yerinden 16 BGD 433 plakalı otomobille kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı. Olayla alakalı tahkikat süreci başlatıldı.