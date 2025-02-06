Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geliyor. Saltuk Buğra Keçebaş, yaşadığı apartmanın otoparkına aracını park ettiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına maruz kalıyor. Keçebaş, vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden birçok kurşunla ağır yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken, Keçebaş için ihbarda bulunulması üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaşıyor. Ancak ağır yaralı olan Keçebaş, çok fazla kan kaybetmiş durumda. Doktorların yaptığı tüm müdahale çabalarına rağmen, maalesef kurtarılması mümkün olmuyor.

SORUŞTURMA VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor ve şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor. Olayın aydınlatılması için yürütülen bu süreç, güvenlik güçleri tarafından titizlikle devam ediyor.