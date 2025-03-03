Evinizin İdeal Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı?

EV SICAĞI VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Evinizdeki sıcaklık seviyesi sağlığınıza zarar verebilir. Alman doktor Carl Wunderlich, 1860’larda yaklaşık 25 bin kişinin ateşini ölçerek ortalama vücut ısısını 37 santigrat derece olarak belirlemişti. Bu değer, o günden bu yana kabul edilen ortalama vücut ısısı ölçüsü. Ancak günümüzdeki araştırmalar, vücut ısısının cinsiyet, metabolizma, hormonlar, fiziksel aktivite, yaş ve adet döngüsü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye değişebileceğini gösteriyor. Peki ideal ev sıcaklığı ne olmalı? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ılıman ve soğuk iklimlerde oda sıcaklığının 18 derece olmasını öneriyor; bu düzey, insanların soğukların olumsuz etkilerinden korunmasını sağlıyor. Soğuk, nemli ya da rüzgarlı ortamlarda bulunmak, astım, kalp hastalığı riski, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KIRK KİŞİYİ ETKİLEYEN STRES VE ANKET SONUCLARI

İngiltere’de ev ve sağlık arasındaki bağı güçlendiren Galler Halk Sağlığı kuruluşundan kıdemli sağlık uzmanı Rebecca Wilson, sağlık için sağlıklı evlerin önemine vurgu yapıyor. Wilson, “Sağlıklı olmanın kilit yapı taşlarından biri de sağlıklı evlerdir. Erişilebilir, güvenli, rahat ve sıcak evler, sağlığımızı korumamıza katkıda bulunuyor” diyor. 2022 ve 2023’te yapılan kış anketleri, insanların artan ısınma maliyetleri nedeniyle stres ve kaygı seviyelerinin yükseldiğini gösteriyor. Kaygı oranı bu süreçte yüzde 57,2’den 66,5’e çıkıyor. Kışın geldiğinde pek çok insan termostat ayarını kısıyor, tüm evi ısıtmak yerine belli odaları ısıtmayı tercih ediyor. Ayrıca sıcak su torbası ve battaniye kullanılarak ısınmaya çalışılıyor.

AŞIRI ISINMA VE SAĞLIK RİSKLERİ

Sıcak iklimlerde yaşayanlar için aşırı sıcaklık, sağlık riskleri doğurabiliyor. Vücudun kendini soğutmaya çalışması, kalp ve böbrekler üzerindeki baskıyı artırıyor, bu da sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Aşırı sıcaklıklar bazı araştırmalara göre intihar riskiyle bağlantı kurabiliyor. Meslek ve sosyoekonomik durum gibi faktörler de bu noktada etkili. Dışarıda çalışanlar aşırı hava olaylarına karşı daha fazla maruz kalıyor; yoksul mahallelerde veya kırsal alanlarda yaşayanlar ise düşük kaliteli ve cereyanlı evlerde oturabiliyor. Sıcak havada klima gibi soğutma olanaklarına erişim de zorluk arz edebiliyor. Vücut ısısını ayarlamakta zorlanan bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar, sıcaklık değişiminden en fazla etkilenen gruplar arasında.

BEBEKLER İÇİN İDEAL ODA SICAKLIĞI

İngiltere merkezli Lullaby Trust (Ninni Vakfı) bebekler için ideal oda sıcaklığının 16 ila 20 derece arasında olması gerektiğini belirtiyor. Bebekler aşırı sıcaklıkta kalırsa ani bebek ölümü sendromu riski ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle, oda sıcaklığının kontrol edilmesi ve bebeğin vücudundaki terleme gibi belirtilere dikkat edilmesi öneriliyor. Yenidoğanlar ve küçük çocukların vücut ısısı, büyük çocuklara ve yetişkinlere göre daha yüksek oluyor. Bunun sebebi, metabolizmalarının daha aktif olması ve vücut yüzey alanlarının vücut ağırlıklarına oranla daha fazla olması. Bebeklerin terlemesi, daha uzun sürdüğü için vücutları ısıyı koruyabiliyor.

YAŞLI KİŞİLER VE ISI DENGESİ

Yaşlı insanlar, vücut ısılarının gençlere göre ortalamanın altında olmasından dolayı evlerini daha fazla ısıtma ihtiyacı duyabiliyor. Yaş ilerledikçe metabolizma hızı yavaşlıyor ve ısı üretme zorluğu meydana geliyor. Düzenli ilaç kullanımı ve kronik rahatsızlıklar da bu durumu etkileyebiliyor. Örneğin, şeker hastalığı gibi problemler, vücut ısısının düzenlenmesinde sorunlara yol açabiliyor. Bu gibi koşullarda, 18 derece gibi serin bir evde kalmak bile hipotermiye neden olabiliyor. 70-95 yaş aralığındaki kadınların fiziksel performansını inceleyen bir araştırma, 45 dakika soğukta kalmanın yaşlı kadınların fiziksel yeteneklerini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Kadın ile erkekler arasındaki sıcaklık tercihi de biyolojik ve hormonal farklarla etkileşime geçiyor. Kadınların deri ve kasları arasındaki yağ oranı daha fazla olduğu için iç organlar sıcak kalırken, dış uzuvlar soğuğu daha yoğun hissedebiliyor.

OFİS SICAKLIKLARI VE ÇALIŞMA ORTAMI

Ofis sıcaklığı, kadınların erkeklerden daha soğuk ya da sıcak hissettiği bir konu. Japonya’da yapılan bir çalışmada, kadın ve erkek çalışanların ortalama ofis sıcaklığı tercihleri arasında 3.1 derece fark olduğu görülüyor. İngiltere’deki düzenlemelere göre kapalı iş yerlerinde sıcaklık en az 16 derece olmalı. Fiziksel çaba gerektiren işlerde bu rakam 13 dereceye kadar inebiliyor. ABD’de ise yetkililer, 20 ila 24 derece arasında bir sıcaklık öneriyor. Ancak işverenlerin iş yerlerindeki ısıtma veya soğutma sağlama zorunluluğu bulunmuyor.

UYKU VE VÜCUT ISISI

Imperial College London’da bulunan İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü Direktörü ve uyku uzmanı Bill Wisden, ideal vücut ısısının iyi bir uykuyu garanti etmediğini belirtiyor. Wisden, uykunun vücut ve deri sıcaklığındaki gün içindeki değişimlerden etkilendiğini ifade ediyor. Uykudan birkaç saat önce salgılanan melatonin hormonu, vücut ısısını düşürüyor. Gece boyunca vücut ısısı düşmeye devam ederken, sabah erken saatlerde en düşük seviyesine ulaşıyor. Wisden, yatmadan önce sıcak bir duş almanın uykuya yardımcı olabileceğini aktarıyor. “Farelerle yaptığımız deneylerde derinin ısıtılması, hipotalamusa sinyal göndererek vücudun soğumasını sağlıyor,” diyor. Yani kalın bir yorganın altına girmek, uzun ve derin uykuya geçişi kolaylaştırabiliyor. Bu metodun insanlar dışında evcil hayvanlar ve bazı vahşi hayvanlar tarafından da kullanıldığına dikkat çekiyor. Ancak uykuya daldıktan sonra oda sıcaklığının 16 ila 18 derecede olması tercih ediliyor. Terletici bir ortamda uyumak, gece boyunca uyanmalara yol açabiliyor; bu durum da iyi bir dinlenmenin önüne geçiyor. Yapılan araştırmalar, herkesin ideal oda sıcaklığını belirlemenin zor olabileceğini gösteriyor. Yaş, cinsiyet, hormon seviyeleri ve metabolizma gibi pek çok faktör, tercih edilen ortam sıcaklığını etkileyebiliyor.