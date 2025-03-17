Evlenen İlk Çift Muğla’da Buluştu

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Muğla’nın Ortaca ilçesinde evlilik kredisinden yararlanan ilk çiftin nikahı gerçekleştirildi. 2025 Aile Yılı Etkinlikleri çerçevesinde, bu projeyle Kerem Çoban ve Fatmanur Savan çifti dünya evine girdi. Nikahları Ortaca’da yapılarak, mutlu bir aile yaşamının ilk adımları atıldı.

İLK ÇİFT OLMA ÖZELLİĞİ

Kerem Çoban ve Fatmanur Savan, Muğla ilinde bu proje yardımıyla evlenen ilk çift olarak özel bir yere sahip. Projenin önemli bir parçası olan bu nikahta, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, genç çiftin mutluluğuna ortak olma fırsatı buldu.