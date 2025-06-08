Evlerini Boşaltmaları İstenen Vatandaşlar

EVLERİN BOŞALTILMASI İSTENİYOR

Osmaniye Karatepe-Arslantaş Milli Park sınırları içinde ev, tarla ve bahçeleri olan çok sayıda vatandaştan evlerini terk etmeleri talep ediliyor. CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya, “Soruyorum ben buradan Ak Parti iktidarına bu insanlar buradan çıkacak da ne yapacak, nereye gidecekler?” diyerek yaşanan mağduriyetin çözülmesi gerektiğini ifade etti. Mağdur olan vatandaşlardan Esma Sağlamer de “Römorkta kalıyorum ben. Çok çaresiz durumdayım, çarem olsa zaten kalmam, çarem yok. Ev kiralama durumum yok. Ev kirası mı vereyim boğazıma mı yiyeyim. Gelirimiz hiç yok, bir aylık emekli aylığı.” sözleriyle destek talep etti.

TAPUSUZ MÜLKLER SORUN OLDU

Kadirli ilçesine bağlı Karatepe ve Kızyusuflu köyünde yıllardır dededen kalma evlerde oturan ve tarlalarını işleyen köylüler, Karatepe-Arslantaş Milli Parkı sınırları içinde tapusuz mülk sahibi oldukları için hukuki sorunlar yaşıyor. Birçok vatandaştan bu evleri boşaltmaları isteniyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye milletvekili Asu Kaya, köylüleri ziyaret ederek yaşadıkları zorlukları dinledi.

Köydeki başka bir vatandaş, “Evimiz Milli Park’ın içinde diye girdirmediler bir zaman. Çocuklarımın yanında durdum ama olmuyor. Başka yerde yaşayamam” ifadesini kullandı. Kızyusuflu Köyü muhtarı Kasım Türkmenoğlu, köyde 350-400 hane bulunduğunu ve milli park sınırlarında kalan 85 evin olduğunu belirtti. “Ekemediğimiz alanlarımız, atalarımızdan kalan topraklarımız 1100 dönüm civarında, ekemiyoruz kullanamıyoruz.” dedi.

TAPULAMA SORUNU TARİHE DAYANIYOR

Karatepe Köyü muhtarı Mehmet Çakıcıoğlu, 1958 yılında milli park ilan edildiğinde bu evlerin var olduğunu, tapulamanın 1974 yılında geldiği için tapu alamadıklarını belirtti. “Milli park ilan edildiğinde bu evler zaten burada vardı. Tapusuz alanlarda yaşayanlar şu anda mağdur.” diye konuştu. Ayrıca, evlerin yeri halk için daraltılarak verilirse mağduriyetin giderileceğini ifade etti.

MADDİ SORUNLAR GÜNDEME GETİRİLDİ

CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya, “Burada insanlar genellikle hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Tapusuz yerlerde yaşamaktan dolayı hukuki süreçlerle karşı karşıya kalıyorlar.” diye ekledi. Kaya, “Peki soruyorum buradan Ak Parti iktidarına bu insanlar buradan çıkacak da ne yapacak, nereye gidecekler? Bu insanların geçimleri bu topraklardan geliyor.” şeklinde konuştu. Kaya, “Aylardır seslerini duyan yok bu insanların.” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.