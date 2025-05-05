Evlilik İçin 05.05.2025 Tarihini Seçtiler

ÇİFTLER ÖZEL TARİHLERİ TERCİH EDİYOR

Eskişehir ve Çanakkale’de, nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen çiftler, “05.05.2025” tarihinde evliliğe ilk adımlarını attı. Eskişehir’de uzun yıllardır arkadaşlık yapan Elif ve Özgür Bayrak, Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi’nde düzenlenen törende şahitler ve davetlilerin huzurunda hayat arkadaşlıklarına “evet” dedi. 27 ve 25 yaşındaki çift, bu tarihi hem Elif’in doğum günü olması hem de akılda kalıcı olmasından dolayı seçti. Elif Bayrak, “Nikah günümüzü bugüne almak için çok uğraştık çünkü yoğunluk vardı. İmkansız gibi bir şeydi ama sonunda başardık.” diyerek hislerini aktardı. Özgür Bayrak ise dünyaevine girmekten duyduğu mutluluğu paylaşarak, bu özel günde kendileriyle birlikte olanlara teşekkür etti.

BELEDİYENİN YOĞUN GÜNLERİ

Odunpazarı Belediyesi Evlendirme Memuru Osman Eyvaz, akılda kalıcı tarihlerde yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Cübbesini neredeyse gün boyu üzerinden çıkarmadığını ifade eden Eyvaz, “Çok mutluyuz çünkü yaptığımız iş gerçekten güzel bir iş. Herkesin yapmak istediği mesleklerden biri. ‘Sabahtan beri hiç oturmadım’ desem yeri var ama hiç yorulmadım.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇANAKKALE’DE 10. ÇİFT OLDULAR

Çanakkale’de ise aylar öncesinden yapılan başvurular sonucunda evlendirme dairesinde “05.05.2025” yoğunluğu yaşandı. Dilara Gündoğdu (25) ve Kerem Can Kenar (27), Çanakkale Belediyesi Salonu’nda nikahları kıyılan 10. çift oldular. Gelin Dilara, düğünlerinin temmuzda olacağını ve nikah gününü bu tarih hoşlarına gittiği için seçtiklerini belirtti. Nikah dolayısıyla yaşadığı heyecanı dile getiren Gündoğdu, “Tarih hoşumuza gitti, unutulmaz bir tarih. Unutmayız inşallah.” ifadelerini kullandı. Damat Kerem Can Kenar ise bu tarihin kendileri için özel olduğunu, mayıs ayının doğum ayı olması nedeniyle seçtiklerini ve yoğunluk olacağını düşündüklerini aktararak tarihlerinin belirlenmesinin önemini vurguladı.