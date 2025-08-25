Evlilik İzni, İşverenle Başvuru Gerekir

EVLİLİK İZNİ TALEBİ VE KULLANIM SÜRECİ

Evlilik izni, işverene yazılı başvuru yapılarak talep edilir ve karşılıklı mutabakatla belirlenen tarihlerde kullanılabilir. Bu izin, çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlıklı ve planlı bir şekilde geçirebilmeleri için önemli bir sosyal hak olarak değerlendiriliyor. Evlilik izni ile ilgili detayların tamamı metnin devamında yer alıyor.

YASAL ÇERÇEVE VE HAKLAR

4857 sayılı İş Kanunu’na göre evlilik izni, hem özel hem kamu sektöründe çalışan her iki cinsiyetten tüm çalışanlara tanınıyor. Ancak bu izinden yalnızca evlenecek kişi yararlanabiliyor; bir akrabanın evlenmesi durumunda bu hak kullanılamıyor. Evlilik izni, genellikle ek bir şart aranmaksızın veriliyor. İzni süreleri ve ödeme detayları, iş yerinin iç yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

İZİN SÜRESİ VE UYGULAMA FARKLILIKLARI

İzin süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirleniyor ve yasal olarak çalışanlara 3 iş günü ücretli izin hakkı tanınıyor. Bu süre, çalışanın tercihlerine bağlı olarak nikah tarihinden önce ya da sonrasında kullanılabiliyor. İzin süresi bittiğinde çalışan, iş hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak bazı iş yerleri, kendi iç yönetmelikleri ya da toplu iş sözleşmeleri doğrultusunda bu süreyi uzatabiliyor veya farklı uygulamalar getirebiliyor.

SOCIAL HAK OLARAK EVLİLİK İZNİ

