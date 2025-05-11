Evlilik Kredisine Yeni Düzenleme Geliyor

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Geçtiğimiz aylarda duyurulan evlilik kredisi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı bilgisi geldi. Evlilik kredisi alan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda, kredi borçlarının ya silinmesi ya da azaltılması üzerine planlar yapılıyor. Bununla birlikte, evlilik kredisini kullanan gençler çocuk sahibi oldukları takdirde kredi borçları, çocuk yardımı olarak değerlendirilecek.

GENÇLERE YENİ DESTEK MODELLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Efendioğlu, “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir” sözlerini kullandı.