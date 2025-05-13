Evlilik Okulu Programı Tamamlandı

EVLİLİK OKULU PROGRAMI TAMAMLANDI

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezince düzenlenen “İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu” programı başarıyla tamamlandı. Program, TDV’nin konferans salonunda Prof. Dr. Halis Aydemir’in “Evliliğe Hazırlık: Eş Seçimi ve Nişanlılık” dersi ile başladı ve Psikolog Müjde Yahşi’nin “Aileyi Ayakta Tutan Değerler” semineri ile sona erdi. Beş hafta süren seminlerde, her hafta bir uzman aile ile ilgili konular üzerinde bilgi verdi. Aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları, Kur’an-ı Kerim ve sünnet ışığında ele alındı.

AİLE VALİDE OLARAK GÜÇLENDİRİLİYOR

Programın kapanışında konuşan TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, aile ile ilgili temel 5 konuyu değerlendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Kahyaoğlu, ailenin yalnızca bireylerin değil, toplumun istikametini belirleyen temel yapı taşı olduğunu ifade etti. “Ailenin ihyası, insanın inşasıdır. Programlarımızı bu düşünce, bu duygularla yapıyoruz. Bizim hedefimiz bireyin, ailenin ve toplumun manevi, ahlaki ve sosyal anlamda güçlenmesidir. 2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz ‘İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu’ programıyla, evliliğe hazırlanan ya da yeni evlenmiş çiftlere psikolojik, sosyolojik ve manevi açıdan güçlü bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

ZİYARETİ DEĞERLENDİRDİLER

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen de evlilikte önemli olanın, çiftlerin hayırlı bir yaşamın ardından birlikte cennete ulaşmayı hedefleyen bir yol tutabilmeleri olduğunu söyledi. İşleyen, Türkiye genelinde “Evlilik Okulu”na benzer faaliyetler kapsamında Babalık Okulu ve Evlilik Öncesi Okulu düzenlediklerini hatırlatarak programda emeği geçenlere teşekkür etti. Programın sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi ve çekilişle Zehra ve Mustafa Gümüş çiftine umre hediye edildi.