Evlilik Ve Boşanma Maliyetleri Artıyor

EVLENME VE BOŞANMA MASRAFLARI ARTIYOR

Evlenmeyi planlayanların maliyetleri giderek yükselirken, boşanmayı düşünenler de aynı şekilde yüksek masraflarla karşılaşıyor. Çekişmeli boşanmalarda minimum maliyetler dikkat çekiyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, takılardan düğün salonu masraflarına kadar evlilik süreci oldukça pahalı hale geliyor. Evliliğe adım atan çiftler, istedikleri yaşam tarzına göre ciddi bir borç yükünün altına girerken, sonrasında boşanma süreci de büyük masraflar doğuruyor. Çekişmesiz bir boşanma için en az 200 bin lira harcamayı göze almak gerekiyor. Çekişmeli davalarda ise masraflar daha da artış gösteriyor.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA MALİYETLERİ

Velayet davası ve diğer talepler gibi unsurlar göz önüne alındığında maliyetlerin yükseldiğini belirten Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, “Eskiler yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay derlerdi. Ancak artık yıkmak da kurmak kadar zor. Günümüzde çekişmeli boşanma davası açmak isteyenler sadece harç ve vergi olarak en az 4 bin lira ödemektedir. Bunun yanı sıra avukat ücretleri, baro ücretlerine göre yaklaşık 100 bin lira tutmaktadır. Bu hesapladığımızda, yalnızca bir tarafın avukat masrafı oluyor. Boşanma davası sonrasında ekonomik duruma göre mal ayrılığı davaları da ortaya çıkabiliyor ve bu durum taşınmaz veya araç değerlerine bağlı olarak masrafları artırıyor. Bazı boşanma davalarında tarafların durumuna göre minimum 500 bin lira gibi masraflar çıkabiliyor. Bu nedenle boşanmak da evlenmek kadar zorlu ve masraflı” diyor.

DÜĞÜN TAKILARININ DURUMU

Düğün sırasında takılan takıların boşanma davasında önemli bir konu olduğunu da vurgulayan Avukat Cüneyt Fidan, “Yargıtay’ın bu yönde birçok kararı mevcut. Düğünde takılan takıların değeri, boşanma sırasında kimin mülkü olduğu konusunda farklı görüşler var. Ancak günümüzde yapılacak masraflar göz önüne alındığında, düğün takıları artık avukata ait sayılabilir” diyor.

TÜİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri de önemli veriler sunuyor. “Evlenen çiftlerin sayısı 2023’te 567 bin 11 iken, 2024’te 568 bin 395 oldu. 2024 yılında binde 6,65 ile kaba evlenme hızı gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 173 bin 342, 2024 yılında ise 187 bin 343 olarak kaydedildi. Kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak belirlendi. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman, en düşük olduğu il ise Tunceli olarak sıralandı. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il Antalya, en düşük olduğu il ise Hakkari’dir. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıl arasında gerçekleşti. 2025 yılı verileri ise 2026 Şubat’ında açıklanacak.”