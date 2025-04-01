Evlilik ve Doğum Yardımı Paketleri Açıklandı

AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ UYGULAMALAR

2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı, evlilik kredisi ve seyahat ile kültürel aktiviteleri destekleyen yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. İşte bu yıl içerisinde uygulanacak olan projeler…

GENÇLERE FİNANSMAN DESTEĞİ

Yeni evlenecek genç çiftlere yönelik bir finansman desteği sunuluyor. Proje kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Bu evlilik kredisinden 50 binin üzerinde başvuru yapıldığı bildiriliyor.

ANNELERE DOĞUM YARDIMI MüJDESİ

2025 yılı ve sonrası için doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin lira doğum yardımı yapılacak. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına gelene kadar (60. ay dâhil) aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aynı süre zarfında aylık 5 bin lira ödeme yapılacak. Doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra başlaması planlanıyor.

BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi’ne verdiği demeçte, aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla anlaşmalar yapıldığını açıkladı. Sektörün önde gelen firmaları ile protokollerin hazırlandığını belirten Göktaş, bu indirimlerin nisan ayı içinde kamuoyuna duyurulacağını ifade ediyor.