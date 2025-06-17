Evlilikleri Boyunca Yaz Olimpiyatları’nı Görme Sayısı

EVLİLİK YILI VE YAZ OLİMPİYATLARI

2025 yılında evliliklerinin 50. yılını dolduracak olan bir çiftin, evlilikleri süresince takip ettikleri Yaz Olimpiyatları sayısı yarışmada dikkat çeken bir soru haline geldi. İzleyiciler, bu çifte ait olan olympiad deneyimini merak ediyor.

YAZ OLİMPİYATLARI SAYISI

Evlilikleri boyunca, bu çift toplamda kaç Yaz Olimpiyatı izledi? Seçenekler arasında 10, 15, 13 ve 18 olarak sıralanıyor.

CEVAP BEKLİYOR

Sonuç ve kesin cevap ise henüz açıklanmıyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu sorunun yanıtı izleyicilere sunulacak.