Evlilikleri Sona Erdi, Resmi Boşanma

ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK HİKAYESİ

Rol aldıkları “Arka Sıradakiler” dizisi setinde tanışarak dostluklarını aşka dönüştüren Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evliliklerini gerçekleştirdi. Üç yıl sonra, yani 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı dünyaya getiren çift, uzun süre boyunca toplumda uyumlu bir birliktelik örneği olarak gösterildi. Ancak, son dönemde magazin gündeminde boşanma iddialarıyla ilgili haberler yer almaya başladı. Çiftin evlerini ayırdığına dair söylentiler gündeme geldi.

AYRILIK SONUNDA DOĞRULANDI

Günlerdir devam eden ayrılık dedikoduları sonunda gerçeklik kazandı. Geçtiğimiz ay bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, evliliklerinin sona erdiğini yansıtan şu ifadeleri kullandı: “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin.” Bu açıklamanın ardından şimdi, çiftin resmi olarak boşandığı bilgisi aldı.

YENİ GELİŞMELER

Boşanma süreciyle ilgili gelişmeler ve ayrılığın getirdiği durumlar, magazin dünyasında gündem olmayı sürdürüyor. Akil ve Altan’ın nasıl bir yol çizeceği, hem kendi hayatları hem de çocukları açısından merak ediliyor. Resmi boşanmanın ardından iki tarafın da yeni yaşamlarına nasıl uyum sağlayacağı ise dikkatle izleniyor.