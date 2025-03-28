Evren Devrim Zelyut Kimdir ve Kariyeri

EVREN DEVRİM ZELYUT’UN KİMLİĞİ VE GEÇMİŞİ

Ekonomi yorumlarıyla sosyal medya ve televizyon ekranlarında sıkça karşılaştığımız Evren Devrim Zelyut, yatırımcılara yönelik değerlendirmeleri ile dikkat çekiyor. Finansal piyasaları yakından takip edenler için “Evren Devrim Zelyut kimdir?” sorusu kadar, onun geçmişi ve uzmanlık alanları da önem taşıyor. Peki, Evren Devrim Zelyut kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyordu?

HAYATINA GİDEN YOL

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci Rıza Zelyut’un oğludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak başladı ve 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’de aynı pozisyonda çalıştı.

KARİYERİ VE GİZEMİ

2010 yılında Arıkanlı Holding’te yönetim danışmanı olarak görev aldı. 2013 yılında kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurarak bağımsız bir yatırım uzmanı olmayı sürdürdü. Ayrıca, Youtube hesabından takipçilerine yatırım tavsiyeleri vermeye devam ediyor. Bu yönüyle de yatırımcılara önemli bilgiler sunmaya çaba gösteriyor.