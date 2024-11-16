Evrensel Laiklikten Yanayım, Tekin Belirtti

EĞİTİMDE KÜRTÇE DERSLERİNE YENİ AÇILIMLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman’da düzenlenen AK Parti 8’inci Olağan Kongresi öncesi valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Tekin, Vali Ekrem Canalp ile bir süre görüştükten sonra kongreye katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “AK Parti iktidarı döneminde okullarda seçmeli Kürtçe dersi koyduk. Özel Kürtçe kurslarının açılmasının önünü açtık. DEM’li milletvekilleri, ‘Açtınız ama seçilmiyor’ diye soruyor. Niye? ‘Devlet baskı yapıyor seçmeyin’ diyorlar. Kürtçe kurslarına ve seçmeli derslerin açılmasına engel olan bir yapı var, o da kendileri” dedi.

EĞİTİMDE İLERLEME VE ENGELLER

Bakan Tekin, Türkiye’nin geçmişteki durumu ile ilgili bilgi vererek, “2002 öncesi Türkiye’de, Kürtçeyi bırakın, sokakta Kürtçe konuşan kişiye düşman gözüyle bakıldığı bir dönem yaşandı. Oysa AK Parti’nin yönetimiyle Kürtçe dil eğitimi konusunda önemli adımlar attık. Ancak, engeller hala mevcut. Açtığımız özel öğretim kursları öğrencisizlik yüzünden kapanmak üzere. Mesele, Kürtlerin lehine ya da aleyhine değil, Kürtlerin hükümete ve Cumhurbaşkanımıza sempati duymasını engellemek” şeklinde konuştu.

KÜRT ÇOCUKLARININ GELECEĞİ ÜZERİNE

Bakan Tekin, “Üzerinde yaşadığımız coğrafya, 72,5 milletin kardeşçe yaşadığı bir yerdi. İttihatçılardan sonra bu durum değişti. Eğitim süreçleri, öğretmenlerle olan bağlarımız ve yaşanan travmalar üzerine düşündüğümüzde, ‘Kürt çocuklarına fayda verdiğinizi mi düşünüyorsunuz’ sorusunu sormak gerekiyor. Okullarımız yakılıyor, öğretmenlerimiz tehdit ediliyor ve sonra diyorlar ki, ‘Kürt çocukları eğitim alamıyorlar.’ Bu tutarlı bir politika değil” dedi. 2002 yılında Batman’daki derslik sayısını ve öğretmen sayısını artırdıklarını da belirtti.

Milli Eğitim Bakanı, laiklik üzerine de değerlendirmelerde bulundu. “Sizin anladığınız laiklik, camilerin kapısına kilit vurmak veya Kur’an öğrenimini yasaklamak. Bu, benim laiklik anlayışıma ters düşüyor. Evrensel laiklikten yanayım. Her bireyin dini inanç özgürlüğünün devlet garantisi altında olması gerekiyor. Ancak sizin Türkiye’ye özgü, icat ettiğiniz bir laiklik anlayışını bana dayatmanıza izin veremem” şeklinde konuştu.