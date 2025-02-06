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Evrim Akın Yeni İmajıyla Beğeni Topladı

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EVRİM AKIN’IN YENİ SAÇ STİLİ

Evrim Akın, imajında önemli bir değişiklik yaptı. Başarılı sunucunun, Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında sergilediği performans ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çektiği biliniyor. Şimdi ise yeni bir görünümle izleyici karşısına çıkmayı tercih etti.

INSTAGRAM’DA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER

Evrim Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda saçlarını daha kısa kestirdiğini duyurdu. Ayrıca, kakül de yaptıran ünlü isim yeni stilini takipçileriyle paylaştı. Yıllara meydan okuyarak fit duruşunu koruyan Evrim Akın’ın bu yeni imajı beğeni topladı. Akın, değişimiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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