Evrim Kaşıkçı Thassos’ta Konser Verdi

EVRİM KAŞIKCI, THASSOS’UN TARİHİ DOKUSUNDA SESLENDİRDİ

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Yunanistan’ın Thassos Adası’nda düzenlenen konsere katıldı ve eserlerini sergiledi. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nden yapılan bilgilere göre, Doğu Makedonya Konservatuvarı ve Minimax Band’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlik, Thassos Limanı’ndaki tarihi binada yapıldı. Konser, Türk ve Yunan kültürel işbirliğinin harika bir örneğini oluşturdu.

KONSER GÜZEL DOSTLUĞU PERÇİNLİYOR

Trakya Üniversitesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni olan Dr. Evrim Kaşıkçı, bu konserin özel konuğu olarak sahneye çıktı. Türkçe ve Yunanca eserler seslendiren sanatçının performansı, müziğin iki ülke halkını nasıl bir araya getiren evrensel bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜZİK, BARİŞİN VE DOSTLUĞUN SEMBOLÜ

Konser sırasında bir konuşma yapan Kaşıkçı, müziğin sınır tanımadığını ve kalpten kalbe ulaştığını vurguladı. “Yalnızca şarkılar söylemedik, iki halk arasındaki dostluk, barış ve kültürel bağı yeniden dillendirdik” şeklinde ifadeler kullandı. Konsere Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal’ın eşi ile birlikte katılım gösterdiği müzikseverler de ilgiyle izledi.