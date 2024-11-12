“Express: Putin’in İşgal Listesi Dört Ülke”

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Rusya-Ukrayna savaşı, yeni bir aşamaya geçerken, Rusya Devlet Başkanı Putin, aralarında Koreli askerlerin de bulunduğu 50 bin askerle en güce sahip saldırı için hazırlık yapıyor. Bir iddiaya göre, Putin’in işgal planları içerisinde Avrupa’dan dört ülke daha yer alıyor. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş, iki yaz mevsimi boyunca Ukrayna’nın gerçekleştirdiği karşı taarruzlarla Putin’in beklediğinin çok daha karmaşık bir hal almasına neden oldu. Milliyet’in haberine göre, Ukrayna, geçen yaz yoğunlaştırdığı karşı taarruzda bin kilometreyi aşkın cephe hattında Rusların savunma hatlarını aşmayı başardı. Ancak Ukrayna’nın en güçlü saldırısı Ağustos 2024’te gerçekleşti. Binlerce Ukraynalı asker ve tank, Rusya sınırını geçerek Kursk şehrine yönelmeye başladı. Bu esnada, Rusya’nın dikkatini doğu bölgelere vermesi, bu saldırıyı beklemedikleri anlamına geliyordu. Bu durum, Rus topraklarının 80 yıl sonra ilk kez işgal edilmesi olarak kayıtlara geçti. Ancak saldırı ve karşı hamleler devam ediyor; Ukrayna’nın doğusundaki bin kilometrelik cephe hattı hala Rus kontrolünde.

50 BİN ASKER HAZIRLANIYOR

ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla birlikte, gözler tekrar bu savaşa çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdiği ulusa seslenişte, Ukrayna ordusunun, Rusya’nın saldırılarının sürdüğü Kursk sınırına 50 bin asker konuşlandırıldığını duyurdu. Zelenskiy, “Her ne kadar Batılı müttefikler şüphe etse de, Rusya’nın başından beri planının bu olduğunu” belirtti. Cumhurbaşkanı, “Adamlarımız, işgal kuvvetlerinin 50 bin askerini geri püskürtmek için orada” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluşlardan Study of War’ın verilerine göre, Ukrayna Ağustos başında başladığı şoke edici saldırısında Rusya’nın Kursk’ta sadece 11 bin askeri bulundurduğunu bildirdi. New York Times’a göre, Moskova, askerlerini Ukrayna’dan çekmesine gerek kalmadan Kursk’taki birliklerini artırmayı başardı. Gazete, Kuzey Kore birliklerinin de yaklaşan bir Rus karşı saldırısının hazırlıkları çerçevesinde Kursk’ta konuşlandırıldığını, Rusya’nın bu birlikleri Kuzey Kore’den temin ettiğini aktardı.

CEPHEDEKİ DURUM

Ukrayna’nın doğusundaki sanayi şehri Donetsk’te çatışmalar devam ediyor. Rus birlikleri, aylardır bölgede Ukrayna güçleri için önemli bir tedarik merkezi olan Pokrovsk şehrine doğru adım adım ilerliyor. Hem Ukrayna hem de ABD, 10 bin’in üzerinde Kuzey Kore askerinin Rusya’ya gönderildiğini ifade ederken, Güney Kore İstihbaratı da bu bilgileri doğrulayan uydu görüntülerini yayınladı. Moskova yönetimi ise, Sovyet döneminden itibaren yakın bir müttefik olan Kuzey Kore’den birliklerin Kursk’ta bulunduğunu ne doğrulamakta ne de yalanlamaktadır.