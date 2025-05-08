Eylem Engin, Turnuvada İki Altın Kazandı

ANTALYA’DA YENİ BİR BAŞARI

Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Zafer Turnuvası’nda Edirne’yi temsil eden dördü sporcu arasında sadece genç yetenek Eylem Engin altın madalya kazanmayı başardı. 3 gün süresince, iki farklı yaş kategorisinde mindere çıkan Engin, hem U17 hem de U20 kategorilerinde birincilik elde ederek önemli bir başarı sağladı. U17 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Engin, iki gün sonra gerçekleştirilen U20 Gençler kategorisinde de rakiplerini yenerek 72 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

EYLEM ENGİN’İN İNGİLİZ KATEGORİLERİ

U20 Gençler kategorisinde yarışan Eylem Engin, ilk turda BAY geçti. İkinci turda Kırgız rakibini sayı tuşuyla mağlup eden Engin, yarı finalde Türk rakibini 10-0 teknik üstünlükle geçerek finalde yine bir Türk rakibini tuşla yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Engin, milli takımda grekoromen ve serbest stil dahil toplamda 30 sıklette altın madalya alan tek sporcu olabilme başarısını göstererek hem Edirne’yi hem de Türkiye’yi gururlandırdı. Üst üste gelen bu başarılar, ona Avrupa Şampiyonası yolunda da önemli bir adım attırdı.

EYLEM ENGİN’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Şampiyon sporcu Eylem Engin, kazandığı bu başarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Öncelikle beni bu spora teşvik eden, başarılarımın mimarı ve milli müsabaka olmasına rağmen Antalya’ya gelerek bana destek olan Tamer Ergül hocama, Turhan Arslantürk hocama, ayrıca TOHM hocalarıma, Spor Şube Müdürümüz Murat Ulaştır’a, İl Müdürümüz Selim Ak’a ve Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, genç sporcunun destekleyicilerine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.