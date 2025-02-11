Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye’ye İade Edilecek

KAZA VE SONUÇLARI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart saat 23.50 civarında lüks otomobil ile seyir halindeki Timur Cihantimur, yol kenarında arıza nedeniyle park edilmiş 3 ATV tipi araca çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Kaza sonrası ehliyetsiz olan sürücü Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçırıldı.

SORUŞTURMA VE YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak 2 Mart’ta bir soruşturma başlattı. Anne Eylem Tok’un saat 03.50 sıralarında İstanbul’dan uçakla Mısır’a gittiği belirlendi. Başsavcılık, Eylem Tok hakkında suçluyu koruma, Timur Cihantimur hakkında ise taksirle öldürme ve yaralama suçlarından yakalama kararı çıkardı ve her ikisi için kırmızı bülten talep etti.

Türkiye, geçen ay her iki şahsın ABD’den iadesini istedi. Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD’nin Boston kentinde düzenlenen bir operasyon sonucunda yakalandı. Türkiye, Cihantimur’un taksirle öldürme ve yaralama, Tok’un ise suçluyu koruma suçlarından iadesini talep etti.

Timur Cihantimur’un ABD’deki iade süreci sonuçlandı. Boston’da yapılan yargılama sonucunda, Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi. Davanın hakimi Donald Cabell, kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şüphelilerin iadesi için gerekli girişimlerin süreceğini vurguladı. Tunç, “İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giden ve iadeye yönelik talebimiz doğrultusunda ABD’de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından Türkiye’ye iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri konusunda gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz” sözlerini kullandı.