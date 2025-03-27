Eylemci Pikaçu Polisle Fotoğraf Çekildi

ANTALYA’DA PROTESTO GÖSTERİLERİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleştirilen protesto gösterilerinde büyük bir kalabalık toplandı. Göstericilerin dağılmasını sağlamak amacıyla güvenlik güçleri, ilginç bir olay yaşandı.

POKEMON KOSTÜMLÜ EYLEMCİ

Güvenlik güçleri, Pokémon kostümü giymiş bir eylemciyi uzun süre kovaladı. Bu eğlenceli anlar, sosyal medya platformlarında mizah malzemesi haline geldi. Pikachu kıyafeti giyen kişi, kostümüyle birlikte polisle poz vermeyi de ihmal etmedi.