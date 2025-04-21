Eylemde Gençler Eğitimi Savundu

PROJE OKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNE PROTESTO

Ankara’da liseliler, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yerlerinin değiştirilmesini protesto etti. Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen eylemde gençler, “Gençlik biat etmez” sloganıyla nitelikli ve özgür eğitim talep etti. Protesto sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrısı da yapıldı. Öğrenciler, “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları doğrultusunda, önde gelen liselerdeki öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine karşı seslerini yükseltti. Yüzlerce lise öğrencisi, etkinlikte üniversiteliler ve milletvekilleriyle birlikte yer aldı.

TAŞIYORLAR SLOGANLARLA SESLERİNİ DUYURUYORLAR

Kuğulu Park’ta toplanan lise öğrencileri, üzerinde çeşitli mesajların yer aldığı pankart ve dövizler taşımakta, “Her yer ODTÜ, her yer direniş”, “Sarayda keyif, okulda zulüm var” gibi sloganlar atarak seslerini duyuruyordu. Ayrıca, Gezi Parkı direnişi sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafı ve “Ali İsmail üniversitedir” pankartı da taşındı. Öğrenciler, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet”, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” gibi sloganlarla protestolarını sürdürdü.

KAMU EĞİTİMİNE YÖNELİK OLUMSUZ ETKİLER

Eylem sırasında liseli öğrenciler, “Biz liseliler olarak buradayız. Biz liseliler olarak tek çatı altında biriz, birlikteyiz. Yusuf Tekin politikasıyla kanunsuzluk ve hukuksuzluk yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın adını ‘Milli Hukuksuzluk ve Kanunsuzluk Bakanlığı’ olarak değiştirirse daha işlevsel olur” şeklinde konuştu. Eğitim hakkının niteliksizleştirildiğini vurgulayan gençler, sistematik bir niteliksizleştirme operasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Öğrencilerin özgür düşünce ve eğitim hakkının baskı altına alındığının altı çizildi.

ÖĞRENCİLERDEN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Liseliler, “Bize direnmek için yaşımızın küçük olduğunu söylüyorlar. Ama bizler biliyoruz ki 15 gün içinde MESEM’lerde 4 tane çocuk işçi can verdi. Bizim geleceğimiz için çalışan öğretmenlerimiz sürgün edildi. Bu yüzden direnecek kadar büyüğüz” ifadesinde bulundu ve herkesi bu mücadeleye davet etti.

CHP MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, liselilerin eylemlerini değerlendirerek, “Liseliler geleceklerine sahip çıkıyorlar. Nitelikli bir eğitim hakkı için mücadele ediyorlar” dedi. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise, “Atatürk gençliği, Cumhuriyet tarihinin en çapsız, en vasıfsız Milli Eğitim Bakanı’na isyan etti. Bu ülkenin kurtuluşu bu gençlerden olacaktır” açıklamasında bulundu.