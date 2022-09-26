Eylemin sembollerinden Hadis Necefi öldürüldü

İran’da 22 yaşındaki genç kadın Mahsa Amini’nin ölümüyle patlak veren eylemlerde kan dökülmeye devam ediliyor.

İran’da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar 10. gününde. 41 protestocunun öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi’nin de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.

İran’da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar 10. gününde. 41 protestocunun öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Avrupa Birliği, İran’a protestoculara şiddeti durdurma ve interneti açma çağrısı yaptı.

HADİS NECEFİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran’da hükümet karşıtı protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi’nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.

Hadis Necefi, Kerec kentinde, protestolara katılırken saçını bağladığı görüntülerle protestoların sembollerinden olmuştu.

21 Eylül’deki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 kurşun isabet ettiği belirtilen Necefi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre kız kardeşi, Hadis Necefi’nin öldüğünü doğruladı.

İRAN’DA PROTESTOLAR 10. GÜNÜNDE

46 şehir ve kasabaya yayılaln protestolarda gözaltına alınan kişilerin sayısıysa bin 200’ü geçti.

Başkent Tahran’daysa yönetime destek mitingi düzenlendi.

Protestolara tepki gösteren kalabalık,, göstericileri ‘başörtüsü ve din düşmanı’ olarak niteledi. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Muhaliflere ait İranWire haber sitesinin bildirdiğine göre, 21 Eylül’deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Hedis Necefi, ilçedeki Kaim Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, kız kardeşi Hedis Necefi’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.