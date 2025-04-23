Eylül 2023’te Enerji Talebi Artacak

ABD’NİN TARİFE POLİTİKALARIYLA YENİ FIRSATLAR

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD’nin tarife politikalarının Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerde yeni kapılar açabileceğini ifade ediyor. Yalçındağ, “Bu, Türkiye için tarihi bir fırsattır, Berlin’i ve Ankara’yı hareketlendirmek istiyoruz. Biz siyasetçi değiliz ama iş dünyası olarak siyasetin bizim sesimizi duymasını çok arzu ediyoruz” diyor. Ayrıca, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi durumunda Avrupa ile Türkiye’nin ortak düşüncelerini masaya koymasıyla dünya denkleminde önemli değişiklikler olabileceğini öngörüyor.

KONUT KREDİ HACMİ REKOR KIRDI

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, konut kredi hacminin 551,7 milyar lirayı aşarak rekor kırdığını aktarıyor. Ekiz, “Kiralardaki artışla birlikte insanlar faizler yüksek de olsa bir şekilde kendisine uygun olduğunu düşündüğü evi bulunca kaçırmak istemiyor ve kredi de kullanarak yatırım yapıyor” ifadesini kullanıyor. Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman ise, “Faiz oranlarının kısmen de olsa düşmesi ipotekli satışları artırdı. Bu da kredi hacmini doğrudan etkiledi” açıklamasında bulunuyor.

YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT HARİCAMALARI ARTTI

Salgın döneminde evde kalan yerli turistler, son üç yılda özgürlüklerini seyahatlerle yaşamaya başladı. Yurt içindeki turizm harcamaları, 2022-2024 döneminde 763,4 milyar lirayı buldu. Türkiye’deki vatandaşlar bu süre zarfında toplam 180 milyon 626 bin seyahat gerçekleştirdi.

ZİRAİ DON KAYISIDA ETKİ OLDU

Zirai dondan etkilenen kayısı üretimi, 5 yılda 329,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye 2020-2024 döneminde en çok dış satımı 179,4 milyon dolarla Rusya’ya yaptı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, “Zirai don nedeniyle en fazla hasarı kayısı üretimi yapılan bölgeler gördü. Üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine borçları için düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

KAPADOKYA TURİZMİN GÖZDESİ OLDU

Kapadokya, son 10 yılda 5 milyona yakın turist ağırladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, 4 milyon 765 bin 240 turist sıcak hava balon turlarına katıldı. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, “Kapadokya, balon sektöründe dünyada en fazla uçuş yapılan bölge” diyor.

KÜRESEL ENERJİ TALEBİ ARTIYOR

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından hazırlanan rapora göre, 2024’te 620,5 milyon gigajoule olan küresel enerji tüketiminin, 2100 itibarıyla 1,08 milyar gigajoule seviyesine yükselerek yüzde 74 artması bekleniyor. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, “Gelişmekte olan ülkeler de zamanla ABD gibi daha fazla enerji tüketmek zorunda kalacak. Bu bir tercihten çok, zorunluluk olacak” diyor.

ABD-ÇİN TEKNOLOJİ YARIŞI

ABD ve Çin arasındaki çip çekişmesinde en değerli şirketler belli oldu. Yarı iletkenler ile bağlantılı iş yapan ilk 10 şirketten 6’sı ABD menşeli. Yarı iletken üretiminde kullanılan galyumun yüzde 80’den fazlası Çin’de üretiliyor.

ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE TEPKİ

ABD’de bazı üniversitelerin Filistin destekçisi öğrencilerine yönelik tavırları tartışılıyor. Cornell Üniversitesi’nden ayrılan Momodou Taal, “Hükümetin açıkça bir misilleme içinde hareket ettiğini bilsem de artık sokakta kaçırılmadan yürüyemeyeceğim hissine kapılmıştım” açıklamasını yapıyor. Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Sophia Levitt, “Kampüste geçirdiğim 4 yıl boyunca yaşadığım antisemitizmin tamamı Üniversite Cumhuriyetçiler Birliği gibi aşırı sağcı gruplardan geldi, Filistin’i destekleyenlerden değil” diyor.

KATOLİK KİLİSESİ’NDE PAPA BEKLENTİSİ

Katolik Kilisesi’nde gözler, yeni Papa’yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi. Avrupa kıtası 135 kardinalden 59’una sahip olarak en fazla kardinale sahip kıta.

İSTANBUL’DA SAKURA AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Baharın habercisi sakura ağaçları, İstanbul’daki Baltalimanı Japon Bahçesi’nde çiçek açtı. Ziyaretçiler, bu görsel şölenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçilerden Levent Dökmen, “Gerçekten insanın ruhunu yenilemesine ciddi anlamda katkı sağlıyor” diyor.

HASTA ÇOCUKLAR EĞİTİME DEVAM EDİYOR

Hasta çocuklar, “Öğretmenim Elimi Tut” projesi ile eğitimlerine devam ediyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Odasından çıkamayacak durumda olan öğrencilerimize öğretmenlerimiz odalarında eğitim veriyor” açıklamasını yapıyor.

MİNİK SPİKERDEN 23 NİSAN İSTEĞİ

Sosyal medyada maç anlatımlarıyla dikkat çeken 10 yaşındaki Selim Alp Aydın, “23 Nisan dolayısıyla bir Süper Lig maçında bir araya gelmek ve maçın girişini anlatmak istiyorum” diyor.

KAZANMAK İÇİN KASİYERLİK YAPIYOR

Futbola dönmek isteyen 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, “Mental durumumu iyileştirdim. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra psikolojik olarak çok etkilenmiştim ama artık atlattım” açıklaması yapıyor.