Eylül 2025’te FED toplantısı olacak

FAİZ POLİTİKALARINA YÖNELİK BEKLENTİLER

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları üzerindeki belirsizlik sürerken yatırımcıların dikkati eylül ayındaki toplantıya kaydı. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin hızlı ve güçlü şekilde düşürülmesi gerektiğini ifade ederek beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Fed, 16-17 Eylül tarihlerinde toplanacak ve faiz kararı 17 Eylül saat 21.00’de kamuoyuna duyurulacak. Küresel piyasalardaki yatırımcılar, bu tarihe odaklanırken, faiz indirim beklentileri ekonomik verilerle birlikte şekilleniyor. Son açıklanan istihdam ve enflasyon verileri, piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor.

İSTİHDAM VERİLERİ VE ENFLASYON GÖSTERGELERİ

Ağustos ayında ABD’de tarım dışı istihdam yalnızca 22 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3’e çıktı. Bu, Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, JOLTS açık iş sayısı da temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. İş gücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon göstergelerindeki zayıflama, Fed’in faiz indirimi için elini güçlendiriyor. Üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentilerin altında kalması ve istihdam piyasasında soğuma sinyallerinin güçlenmesi, faiz indirimi ihtimalini artırdı. Piyasalarda eylül, ekim ve aralık aylarında toplam üç faiz indirimi yapılabileceği ihtimali gündeme gelirken, analistler eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim beklentisinin fiyatlamalara dahil edildiğini belirtiyor.

TÜRKİYE’DEKİ FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine başlaması durumunda küresel risk iştahının artacağı öngörülüyor. Yatırımcılar, enflasyon verilerinin faiz kararını nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor. Bu nedenle, Fed’in eylül toplantısından çıkacak karar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentileri açısından belirleyici olacak. Fed, 2025 yılındaki beşinci faiz kararını temmuz ayında açıklamış ve politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştur. Bu karar, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde alınmış ve Fed’in yılın başından bu yana tüm toplantılarda faizi değiştirmediği dikkat çekmiştir.

FARKLI BİR TABLO

Geçen yıl ise durum oldukça farklıydı. Kasım ve Aralık 2024’te Fed 25 baz puanlık faiz indirimi yaparken, Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirmişti. Bu adımlar, Fed’in uzun süren sıkılaştırma sürecinden gevşeme politikasına geçtiğinin işareti olmuştur. Ancak 2025 yılına gelindiğinde Fed, faizleri sabit tutmayı tercih ederek ekonomideki verileri yakından izlemeye yönelmiştir.