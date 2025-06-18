Eylül 2025’te Sempozyum Yapılacak

ULUSLARARASI SEMPOZYUMUN TARİHİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 16-18 Ekim 2025 tarihleri arasında uluslararası boyutta önemli bir akademik etkinlik düzenliyor. “Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyumu” adıyla gerçekleştirilecek olan bu organizasyon, tarih, edebiyat, sanat, sosyoloji, ilahiyat ve ilgili diğer alanlardan akademisyenleri bir araya getirecek.

SEMPOZYUMUN AMAÇLARI

Anadolu’nun tarihsel dönüşüm sürecini çok yönlü bir şekilde ele almayı hedefleyen sempozyum, disiplinlerarası bir bakış açısıyla geçmişin toplumsal, kültürel ve tarihsel dinamiklerini anlatmaya odaklanacak. Bu etkinlik, yerel ve uluslararası akademik çevreler arasında bilgi alışverişini teşvik ediyor. Ayrıca, doğal ve beşeri afetler nedeniyle zarar görmüş olan Erzincan, kadim bir Türk-İslam şehri olarak anlamlı bir tarihsel vurgu taşıyacak.

KATILIM DAVETİ

Sempozyum, akademik bilgi üretimine katkı sunmakla birlikte Anadolu’nun kültürel kimliğinin şekillenmesinde kritik bir döneme ışık tutacak. Organizasyon komitesi, nitelikli bilimsel buluşmada araştırmacıları, akademisyenleri ve ilgilileri Erzincan’da bir araya gelmeye davet ediyor.