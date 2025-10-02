Eylül Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirerek, “Eylül ayı mal ihracat rekoru kırdık. Yıllıklandırılmış mal ihracatında da rekor bir rakama ulaştık. 2025 yılının ilk 9 ayının 7’sinde mal ihracatımızda aylık artış başarıldı” şeklinde konuştu. Eylül ayı dış ticaret açığı, ocak-eylül dönemi dış ticaret verileri ve yıllık bazda dış ticaret rakamlarını açıklayan Bolat, her iki planda da rekor kaydettiklerini belirtti. Ayrıca, Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım götürürken İsrail’in saldırısına uğradığını hatırlatan Bolat, Türkiye’nin bu duruma karşı duruşunu ifade etti.

İHRACATTA DÜZENLİ ARTIRMA

Bolat, 2025’in ilk 9 ayındaki ihracat rakamlarında genel bir artış olduğunu vurgulayarak, “İlk 9 aya baktığımızda ihracatımız 200 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Yani yüzde 4,1’lik bir artışımız var. Geçen yıl aynı dönemde 192,7 milyar dolarlık ihracat vardı. İlk 9 ayda net 8 milyar dolarlık ihracat artışı sağlamış durumdayız. Hedefimiz kalan 3 ayda bu tempoyu devam ettirmek” dedi. Son 28 ayda 20’sinde mal ihracatının artış gösterdiğini dile getiren Bolat, Eylül ayının da bu rekorların sonuncusu olduğunu aktardı.

DÜZENLİ İTHALAT VE RAKAMLAR

Eylül ayı dış ticaret açığı hakkında bilgi veren Bakan Bolat, bu açığın 6,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yıl bu açığın 5,2 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, altın ithalatının bu farkı büyük ölçüde etkilediğini kaydetti. İlk 9 ay itibarıyla dış ticaret açığının 67 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış açığın ise 89-90 milyar dolar civarında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Bolat, mal gruplarında Ocak-Eylül dönemi ihracatının verilerini de açıklayarak, “İhracatta en çok artış gösteren ürünler motorlu kara taşıtları” dedi. Otomotiv sektöründeki artışın 3,1 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, savunma sanayi, elektrikli makine ve cihazlar ile altın ve mücevherat ihracatında da önemli artışlar yaşandığını aktardı. İthalatta ise motorlu kara taşıtları ve altın ithalatındaki yükseliş dikkat çekti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Eylül ayında ihracat yapılan ülkeleri de açıklayan Bolat, Almanya’nın 1 milyar 904 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını söyledi. İngiltere 1 milyar 361 milyon dolarla ikinci, ABD ise 1 milyar 344 milyon dolarla üçüncü oldu. Eylül ayında ithalatın en fazla yapıldığı ülkeler arasında Çin, Rusya ve Almanya sıralandı. Eylül ayında en fazla ithalatın yapıldığı ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,4 oldu.