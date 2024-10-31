“Eylül Ayında Euro Bölgesi İşsizlik Oranı”

EURO BÖLGESİ’NDE İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan Eylül ayı işsizlik verilerine göre, Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Eylül’de aylık bazda değişmeyerek yüzde 6,3 seviyesinde kaldı. Geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise işsizlik oranında hafif bir artış yaşandı; geçen yıl Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü. Avrupa Birliği genelinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül’de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise AB’de işsizlik oranı, geçen yıl aynı ayda kaydedilen yüzde 6,1 seviyesine göre düşüş gösterdi.

ÜLKELERE GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI

Eylül ayı itibarıyla işsizlik oranları ülkeler bazında değişiklik gösterdi. İspanya’da işsizlik oranı yüzde 11,2, Yunanistan’da yüzde 9,3, İsveç’te yüzde 8,5 ve Finlandiya’da yüzde 8,4 olarak belirlendi. Almanya’da işsizlik oranı yüzde 3,5, Fransa’da ise yüzde 7,6 olarak hesaplandı. Bu veriler, Avrupa ülkeleri arasında işsizlik oranlarının ne denli farklılıklar gösterdiğini ve ekonomik durumu yansıttığını ortaya koyuyor.

GENÇ İŞSİZLİK DURUMU

Eylül ayında Avrupa Birliği genelinde 25 yaş altı genç işsiz sayısı 2 milyon 861 bin olarak kaydedildi. Bu sayının 2 milyon 287 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. Genç işsizlik oranı ise AB’de yüzde 14,8, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, gençlerin iş gücü piyasasındaki zorlukları ve ekonomik fırsat eşitsizliğini gündeme getiriyor.