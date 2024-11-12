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Ekonomi

Eylül Ayında Perakende Satışlar Yükseldi

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MOTORLU TAŞITLARDA SATIŞ HACMİ ARTIYOR

TÜİK tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, son dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı alanında belirgin bir artış yaşanıyor. Aynı ayda bu sektörde toplam satış hacmi %3,3 artış gösterdi. Özellikle toptan ticaretin satış hacmi %13,0 oranında bir yükseliş kaydetti. Perakende ticarette ise bu oran %15,9’a ulaştı. Ticaret satış hacmi aylık bazda %3,2, perakende satış hacmi ise %2,3 oranında artış sağladı.

EYLÜL AYI SATIŞ VERİLERİ

Ticaret satış hacminin 2021 yılına göre %3,2’lik bir artışla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yükseliş yaşadığı görüldü. Aynı ayda, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,7 arttı. Toptan ticaretin satış hacmi %4,1 ve perakende ticaretin satış hacmi ise %2,3 oranında bir artış gösteriyor. Bu veriler, sektördeki canlılığın sürdüğünü ve piyasa koşullarının olumlu yönde geliştiğini ortaya koyuyor.

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