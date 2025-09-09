Eylül, Ekim, Kasım Fırsatlarla Doludur

TURİZMDE ALTIN SONBAHAR BEKLENTİSİ

Antalya’da eylül, ekim ve kasım ayları için tatil fırsatlarının yaz sezonuna göre yüzde 20-30 daha ucuz olması, ciddi turizm hareketliliği yaratıyor. Bu dönem, turizmciler tarafından ‘altın sonbahar’ olarak adlandırılıyor. Yaz dönemi, yani yüksek sezon, sona ermişken, Akdeniz ülkelerine gelen turist sayısındaki artış ve sıcak hava, tatil planlarını bu daha uygun fiyatlı aylara kaydırmaya neden oluyor. 2025 yılının sonbaharı ise rekor sayıda turist bekleyen turizmciler için büyük bir fırsat sunuyor.

REZERVASYONLARDA REKOR DÜZEY

Antalya, dünyanın en çok turist alan şehirleri arasında yer alırken, bu yıl eylül, ekim ve kasım ayları için yapılan rezervasyonlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Büyük tur operatörleri, önceki yıllarda kasım ayı ortalarında sona erdirdiği faaliyetlerini bu yıl kasım sonuna kadar uzattı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Eylül itibarıyla ‘altın sonbahar’ beklentisine girip bu yılın turizm sezonunu bitireceğiz” diyor.

YÜKSEK SEZONDAN KAÇIŞ

Yavuz, Antalya’nın bu yıl 16 milyon turist sayısına ulaşacağını belirtiyor. Turistlerin yüksek sezon fiyatlarından kaçtığını ifade eden Yavuz, “Ekim-kasım dönemindeki tatil, fiyat açısından ciddi bir değişiklik sunuyor” diye konuşuyor. Okul mecburiyeti olmayanlar, tatillerini bu aylara kaydırdığını vurguluyor.

TALEPTE ARTIŞ

Yavuz, Almanya’dan Türkiye’ye gelen turistlerin sonbahar dönemine yönelik büyük bir talep gösterdiğini belirtiyor. Eylül, ekim ve kasım aylarındaki talebin artış gösterdiğini ifade eden Yavuz, değişen iklim koşullarının turizm için avantaj sağladığını ve yaz mevsimine yakın hava durumu sunulduğunu söylüyor. Her geçen yıl bu döneme yönelik talebin arttığına dikkat çekiyor.

FİYAT AVANTAJLARI

Sonbahar döneminde otel ve uçak fiyatlarının yaz aylarına göre yüzde 20-30 daha uygun olduğunu belirten Yavuz, “Ekim ayında yapılan tatil, yaz dönemindeki tatilden çok daha ekonomik olabilir” diyor. Bunun sonucunda, tatil bütçelerinde büyük bir fark yaratıyor.

TUI, SEZONU UZATIYOR

TUI/L seyahat acentesi Tur Kontrat Müdürü Kemal Akyıldız, sonbahar döneminin yaz dönemine göre fiyat anlamında avantaj sağladığını ifade ediyor. Akyıldız, “Yüksek sezonda 150 avro olan otel fiyatı, sonbaharda 120 avroya düşüyor” diyor. Uçak ücretlerinin düşmesiyle, iki kişilik bir tatilde 1000-1500 avro avantaj sağlandığını belirtiyor.