EylÜl Kaplan, 6 Saat Sonra Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUK BULUNDU

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan, ekiplerin başlattığı arama çalışmasının ardından 6 saat sonra, 2 kilometre mesafedeki akrabasının evinde bulundu. Olay, Yatağan’ın Akgedik Mahallesi’nde sabah saat 11.00 civarında yaşandı.

AİLE HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Ömer ve Bedia Kaplan çifti, çocukları Eylül’ü evlerinin önünde göremeyince çevrede arama yaptı. Ancak sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği yönlendirildi. Arama çalışmalarına ayrıca jandarmanın iz takip köpeği de katıldı.

EYLÜL SAĞLIK DURUMU İYİ

Arama çalışmaları devam ederken, Kaplan ailesinin evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir akrabası, çocuğun yanına gittiğini bildirdi. Ekiplere teslim edilen Eylül’ün sağlık durumu iyi olduğu için tedbir amaçlı olarak Yatağan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından Eylül, ailesine teslim edildi.