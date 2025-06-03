Eylül Kaplan İçin Arama Başlatıldı

KAYBOLAN KÜÇÜK KIZ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan kayboldu. Olay, Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Aile, kızlarını bulamayınca hemen arama çalışmalarına başladı. Evin etrafında yapılan aramalardan sonuç alamayan aile, kayıp ihbarında bulunarak yardım istedi.

ARAMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar sonrası, bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma, özellikle ormanlık arazinin bulunduğu bölgelerde arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyor. Olay yerine, AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama ekipleri de katıldı. Eylül Kaplan’ın bulunması için çalışmalar hızla sürdürülüyor.