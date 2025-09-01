Eylül Kira Artış Oranı Açıklanacak

KİRA ARTIŞ ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Kira sözleşmelerini yenileyecek olan vatandaşlar için Eylül ayındaki kira artış oranı büyük bir öneme sahip. Kira artışının ne şekilde belirleneceği, hangi formülün geçerli olacağı ve herhangi bir sınırlama olup olmayacağı gibi konular gündemde yoğun tartışmalara yol açıyor. Eylül ayı kira artış oranının ne zaman açıklanacağı ve hesaplama yöntemi merak ediliyor.

ARTIŞ ORANI VE UYGULAMALAR

2022 yılında alınan karara göre konut kiralarında artış oranı %25 ile sınırlı kalıyordu. Ancak bu sınırlamanın 2025 yılı için geçerli olup olmayacağı hala netlik kazanmış değil. Eğer sınırlama kaldırılacak olursa, Eylül ayı kira artış oranı doğrudan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. 2025 yılı Eylül ayı kira artış oranı, 3 Eylül 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon verileri ile kesinleşecek. TÜİK, her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuna sunuyor. Bu veriler arasında yer alan ve kira artış oranının hesaplanmasında temel gösterge olan 12 aylık TÜFE ortalaması dikkatle takip ediliyor.

KİRA HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Kira artışları hesaplanırken, esas alınan gösterge “12 aylık TÜFE ortalaması” oluyor. Örneğin, TÜFE ortalaması %65 olarak açıklanırsa, kira bedelinde %65 oranında bir artış yapılabiliyor. Ancak, konutlar için %25 yasal sınır uygulandığından, bu artış %25’i geçemiyor. İş yerleri içinse bu sınırlama geçerli değil ve tüfe oranı kadar zam yapılabilir. Özellikle 2025 yılı itibarıyla Eylül ayı kira artış oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından belirleyici bir faktör olacak.

Ekonomik koşullar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kira piyasasında meydana gelecek değişimler, önümüzdeki günlerde daha da belirgin hale gelecek. Güncel oranlar açıklandıktan sonra hem kiracılar hem de ev sahipleri yasal sınırlamalar çerçevesinde yeni kira bedellerini belirleyecek.