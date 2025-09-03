Eylül Kira Artışı Oranı Belli Oldu!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak belirlendi. Bunun yanında Eylül ayı için uygulanacak kira artış oranı da ortaya çıktı.

KİRA ARTIRIM ORANI NETLEŞTİ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da kesinleşti. Temmuz ayı kira sözleşmelerinde geçerli olacak tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı. Kira artış oranları nasıl belirleniyor?

1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olan yüzde 25’lik artış sınırlaması kaldırıldı ve kira artışları artık tamamen TÜFE ortalamasına dayalı hale geldi. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, kira artış oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal bir üst sınır ifade ediyor.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMASI

Örnek bir hesaplama ile mevcut kira bedeli 10.000 TL olarak alındığında, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 39,62 olarak hesaplanıyor.

Buna göre:

10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış olarak belirleniyor.

Yeni kira bedeli ise 10.000 + 3.962 = 13.962 TL oluyor.