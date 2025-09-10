Gündem

Eylülde Antalya’da Plajlar Kalabalık

ALANYA’DA YAZ HAVAŞI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Alanya ilçesi, eylül ayına rağmen yaz sıcaklıklarını yaşatmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerle dolup taşıyor. Hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülürken, tatilciler hem denizin hem de güneşin keyfini çıkarıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren plaja gelen tatilciler, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı denizde serinlemeye çalışıyor.

DENİZ keyfi SÜRÜYOR

Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, diğerleri Alanya’nın temiz ve berrak sularında yüzerek serinlemeyi seçiyor. Ayrıca, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmayı isteyen bazı vatandaşlar, tekne turlarına katılıyor. Belçika’dan Alanya’ya tatil için gelen Çiğdem Durgut, “Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Nepal’de Protestolar Devam Ediyor

Nepal'de sosyal medya kısıtlamalarına karşı başlayan protestolar büyüyerek şiddet olaylarına yol açtı. Hükümet, Katmandu'da sokağa çıkma yasağını sürdürüyor.
Kartal Kayra Yılmaz’ın Sözleşmesi Yenilendi

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ile sözleşmesini 2028 yılına dek uzattığını açıkladı.

