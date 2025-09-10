Eylülde Antalya Plajları Yoğun

ALANYA’DA SICAK HAVALAR DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sıcak hava eylül ayında da kendisini hissettiriyor. Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nı yoğun bir şekilde dolduruyor. Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşırken, tatilciler deniz ve güneşle keyifli dakikalar geçiriyor.

DENİZDE SERİNLEME FIRSATI

Sabahın erken saatlerinden itibaren plajı dolduran tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalışıyor. Kimileri plajda güneşlenirken, bazıları ise Alanya’nın temiz ve berrak sularında yüzerek ferahlamayı tercih ediyor. Ayrıca, temiz havanın ve güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, tekne turlarına yöneliyor.

TATİLCİLERDEN ALANYA’YA ÖVGÜ

Belçika’dan Alanya’ya tatil için gelen Çiğdem Durgut, “Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim” şeklinde konuşarak, ilçenin güzelliklerini öne çıkarıyor.