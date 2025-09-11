Eylülde Deniz Keyfi Yuvarlak Hava

ANTALYA’DA SARILARIN KEYFİ

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Antalya’da, ‘sarı yaz’ olarak bilinen eylül ayında, denize girenler güneşli havanın tadını çıkardı. Alanya’da ise okulların açılmasıyla birlikte sahiller tamamen turistlerle doldu. Antalya’da sıcaklık 39 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü. Nem oranı yüzde 17, rüzgarın da saatte 11 kilometre hızla kuzeyden estiği şehirde, güneşli havayı değerlendirenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

DENİZDE YÜZME KEYFİ

‘Sarı yaz’ döneminde sıcak havanın tadını çıkaranlar, denizde yüzüp plajda güneşlenirken, bazıları sahilde yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti. Konyaaltı Sahili’nde zaman geçirenler, eylülde denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Alanya’da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının ardından, okulların açılması ile birlikte sahiller tamamen kalabalık hale geldi.

KLEOPATRA PLAJI’NDA YOĞUNLUK

Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yoğun turist kalabalığı gözlemlenirken, sabah saatlerinden itibaren sahile gelen tatilciler güneşlenip denize girdi. Meteoroloji verilerine göre şehirde, hava sıcaklığı 32 derece, hissedilen sıcaklık 34, nem oranı yüzde 46, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak kaydedildi. Şezlongların dolduğu plajda turistler, havlularını serip güneşlenmenin tadını çıkardı. Ayrıca, denize girenler serinlerken, gezi teknelerinden denize atlayan turistler dikkat çekti. Kentte yarın ve hafta sonu için 32 derece sıcaklık ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.