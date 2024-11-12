Eylülde Ticaret Ve Perakende Hacmi Artışı

TİCARET SATIŞ HACMİ ARTIYOR

Eylül ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 12,7 oranında bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu döneme ilişkin ticaret satış hacmi endeksini yayımladı. Endeks verilerine göre, ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında yükseldi.

MOTORLU TAŞITLARDA SATIŞ HACMİ ARTIŞI

Bu süreçte motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 artış gerçekleştirirken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 oranında yükseliş kaydetti. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ticaret satış hacmi yüzde 12,7 oranında bir artış sağladı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 oranında artış göstermekte.