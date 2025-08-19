Eymen, Ameliyatla Sağ Elini Kullanacak

TRAGİK YANGIN SONRASI YENİ UMUT

Sakarya’da 4 yıl önce evlerinde meydana gelen yangında babası ve üç kardeşini kaybeden 8 yaşındaki Eymen Asaf Bekci, vücudunun yüzde 65’inde yanık oluşmuş olarak hayatta kalmayı başardı. Yangın sonrası ellerini kullanamayan Eymen, Konya’da geçirdiği bir ameliyatla bir elini kullanma imkanına kavuştu. Sakarya’nın Geyve ilçesinde 19 Eylül 2021’de, ısınmak amacıyla yakılan kömür sobası nedeniyle çıkan yangında, Eymen’in babası Bayram Bekci (37) ile kardeşleri Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi. Yangının ardından kalan tek yaralı olan Eymen, yangından dakikalar önce evin kapısının önünde bulunan annesi Pınar Bekci tarafından kurtarıldı.

AMELİYATLA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yaralarını sarmak için dört yıl boyunca hastanelerde 50’den fazla ameliyat geçiren Eymen Asaf, son olarak Ala Hayat Minik Masumlar Derneği’nin desteğiyle Konya’daki bir hastanede ameliyat oldu. Eymen, yaşadığı süreci şöyle özetledi: “Sargıların açılmasını dört gözle bekliyorum.” Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Acar, işlemin 7 saat sürdüğünü belirterek “Eymen’in sağ elinin kemik ve eklemlerini yerine oturttuk. Şu an toparlanma sürecinde ve belirli bir zaman sonra fizik tedavisine başlayacağız. Eymen’in parmaklarını daha rahat kullanabilmesi için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

GELECEK UMUTLA DOLU

Prof. Dr. Acar, Eymen sağ elini kullanmaya başladıktan sonra sol elinin de aynı şekilde ameliyat edileceğini açıkladı. Ala Hayat Minik Masumlar Derneği Genel Başkanı Ayşegül Aksu da, “Eymen benim için artık manevi oğlum oldu. Geçmişte ‘Artık yapılacak bir şey yok’ yanıtını aldığımızda, annesi ile birlikte Eymen’in iyileşmesi için var gücümüzle çalıştık. Türkiye’nin birçok ilinde ameliyat geçiren Eymen, şimdi daha iyi bir duruma geliyor. Bugün onun için büyük bir adım atıldı.” sözlerini kullandı. Eymen’in elde ettiği bu gelişme, tüm ailenin ve destekçilerin umudunu yeniden canlandırdı.