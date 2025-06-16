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Eymen Yücel, Yasemin Minguzzi’yi Ziyaret Etti

AHMET MINGUZZİ’NİN ANNESİNE ZİYARET

Eymen Yücel, Trabzonspor’un ‘FormaUnutmaz’ tanıtım filminde canlandırdığı Ahmet Minguzzi karakteri ile dikkatleri üzerine çekerken, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile birlikte Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, genç oyuncu ve yönetim üyesinin Ahmet Minguzzi’ye olan saygısını gösterdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ziyaret sırasında duygusal anların yaşandığı etkinlikte, hayatını kaybeden futbolcunun anıları gündeme geldi. Eymen Yücel ve Gözde Atasoy, Yasemin Minguzzi’ye çiçek takdim etti. Bu jest, Ahmet Minguzzi’nin unutulmadığını ve ailesine olan destekleri gösterdi.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, bu ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Merhum Ahmet Minguzzi’nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için süreci yakından izlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz” ifadeleri yer aldı. Bu durum, kulübün Ahmet Minguzzi’ye olan bağlılığını ve adalet arayışını vurguladı.

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