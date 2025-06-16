Haberler

Eymen Yücel, Yasemin Minguzzi’yi Ziyaret Etti

AHMET MINGUZZİ’NİN ANNESİ ZİYARET EDİLDİ

Eymen Yücel, Trabzonspor’un ‘FormaUnutmaz’ tanıtım filminde Ahmet Minguzzi karakterini canlandırmayı üstlendi. Genç oyuncu, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile birlikte, merhum Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti. Bu anlamlı buluşmada, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile ilgili anılar paylaşıldı.

ZİYARET SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Eymen Yücel ve Gözde Atasoy, Yasemin Minguzzi’ye çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Merhum Ahmet Minguzzi’nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için süreci yakından izlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Saldırısıyla Gerginlik Artıyor

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye-İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu; İranlı tır şoförleri beklemekten şikayetçi.
Haberler

Şanlıurfa’da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.