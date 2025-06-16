Eymen Yücel, Yasemin Minguzzi’yi Ziyaret Etti

AHMET MINGUZZİ’NİN ANNESİ ZİYARET EDİLDİ

Eymen Yücel, Trabzonspor’un ‘FormaUnutmaz’ tanıtım filminde Ahmet Minguzzi karakterini canlandırmayı üstlendi. Genç oyuncu, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile birlikte, merhum Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti. Bu anlamlı buluşmada, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile ilgili anılar paylaşıldı.

ZİYARET SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Eymen Yücel ve Gözde Atasoy, Yasemin Minguzzi’ye çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Merhum Ahmet Minguzzi’nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için süreci yakından izlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz” denildi.