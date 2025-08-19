Haberler

Eymir Gölü’nde Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE MÜDAHALE

Yangın, ANKARA’nın Eymir Gölü çevresindeki otluk alanda meydana geldi. Olay, saat 22.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi’nde yer alan ağaçlık ve otluk bölgede başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine, söz konusu bölgeye itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Dikmen, Kurtuluş, Kayaş ve Merkez istasyonlarından gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumun kontrol altına alınmasını sağladı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından alevler, sık ağaçlık bölgelere sıçramadan kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı incelemeler başlatıldı. Hem yangının etkilerinin minimize edilmesi hem de gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

